Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı
Yüksekova'da çığ düşmesi sonucu kapanan Yeşiltaş köyü yolu, karla mücadele ekiplerinin 3 günlük çalışması sonucunda ulaşıma açıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çığ düşmesi sonucu kapanan Yeşiltaş köyü yolu, 3 günlük çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.
İlçeye yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş köyünün yolu 3 gün önce çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.
Bunun üzerine bölgeye İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yer yer yüksekliği 7 metreyi bulan çığ yığınını temizlemek için çalışma başlattı.
İş makinelerinin boyunu aşan kar yığınını zorlu arazi ve hava koşullarına rağmen temizleyen ekipler, yolu yeniden ulaşıma açtı.