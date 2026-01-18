Haberler

Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yüksekova'da çığ düşmesi sonucu kapanan Yeşiltaş köyü yolu, karla mücadele ekiplerinin 3 günlük çalışması sonucunda ulaşıma açıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çığ düşmesi sonucu kapanan Yeşiltaş köyü yolu, 3 günlük çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.

İlçeye yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş köyünün yolu 3 gün önce çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.

Bunun üzerine bölgeye İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yer yer yüksekliği 7 metreyi bulan çığ yığınını temizlemek için çalışma başlattı.

İş makinelerinin boyunu aşan kar yığınını zorlu arazi ve hava koşullarına rağmen temizleyen ekipler, yolu yeniden ulaşıma açtı.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD, Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'nden tamamen çekildi

ABD ordusu, Türkiye'nin yanı başındaki kritik üsten tamamen çekildi
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı

Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma personeli tutuklandı
Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı

Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308'e yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
ABD, Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'nden tamamen çekildi

ABD ordusu, Türkiye'nin yanı başındaki kritik üsten tamamen çekildi
Pınar Deniz yeni imajıyla göz kamaştırdı

Bu hallerini unutun! Yeni imajıyla göz kamaştırdı
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak

Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak