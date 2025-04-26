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Hakkari'nin Durankaya Beldesinde İlginç Ceviz Ağacı

Hakkari'nin Durankaya Beldesinde İlginç Ceviz Ağacı
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Hakkari'nin Durankaya beldesinde, kovuğuna yaklaşık 10 kişinin sığabildiği asırlık bir ceviz ağacı ilgi görüyor. Mahalle sakinleri, ağacın her yıl bol meyve verdiğini ve köylerinin imajına katkı sağladığını belirtti.

Hakkari'nin Durankaya beldesinde kovuğuna yaklaşık 10 kişinin sığabildiği ceviz ağacı ilgi görüyor.

Beldenin Çaylıca Mahallesi'nde bulunan ve uzun yıllardır meyve veren ceviz ağacı, geniş kovuğuyla dikkati çekiyor.

Bölgenin en eski ceviz ağaçlarından biri olduğu değerlendirilen ve zamanla içi boşalan ağacın kovuk kısmına yaklaşık 10 kişi sığabiliyor.

Mahalle sakinlerinden Turgut Özatak, ceviz ağacının asırlık olduğunu ve gövdesinin çok geniş olduğunu belirtti.

Ağacın kovuğuna yaklaşık 10 kişinin sığabildiğini aktaran Özatak, "Geçen sosyal medyada bir paylaşım olmuş. Bayağı beğenildi. Köyümüzün imajı için iyi oldu. Her yıl meyvesini topladığımız bir ağaçtır. Her yıl kilolarca ceviz topluyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
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