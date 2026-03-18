Hakkari'de beyaz örtüyle kaplı dağlardaki kar manzarası dronla görüntülendi

Hakkari'de son günlerde etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan dağlar ve araziler dronla görüntülendi.

Büyük bölümü dağlık ve engebeli arazi yapısına sahip kentte son yağışların ardından yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 5-6 metreyi buldu.

Beyaza bürünen kentte yaşanan kış güzelliği, doğa fotoğrafçıları ve dağ tutkunlarının da ilgisini çekti.

Zirveleri bulutlarla kaplanan karlı dağlar ve engebeli araziler, havadan görüntülendi.