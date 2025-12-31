Çukurca Kaymakamı Cebeci, polislere başarı belgesi takdim etti

Hakkari'nin Çukura Kaymakamı Emre Cebeci, polis memurlarına başarı belgesi verdi.

Kaymakam Cebeci, görev süresince özverili davranarak başarılı çalışmalarıyla öne çıkan polis memurlarını makamında kabul etti.

Polislere gösterdikleri başarılardan dolayı teşekkür eden Cebeci, kamu düzeni ve güvenliğin sağlanmasında emniyet teşkilatının önemli bir görev üstlendiğini vurguladı.

Cebeci, polislere belgelerini takdim ederek görevlerinde başarılar diledi.