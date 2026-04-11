Haberler

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 265 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kayak merkezleri arasında Hakkari 265 cm ile en fazla kar kalınlığını kaydetti. Diğer kayak merkezlerinde ise kar kalınlıkları farklılık göstermekte.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 265, Palandöken'de 211, Ergan'da 205, Kartalkaya'da 185, Sarıkamış'ta 170, Uludağ'da 149, Erciyes'te 126, Konaklı'da 105, Davraz'da 91, Yıldız Dağı'nda 70, Murat Dağı'nda 62, Ilgaz'da 46, Çambaşı'nda 37, Yalnızçam'da 12, Denizli ve Akdağ'da 3 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklığı tahminleri ise şöyle:

Merkez11.04.2026En düşükEn yüksek
HakkariYKY-5-1
PalandökenYKY-6-3
ErganKY-8-1
KartalkayaÇB-20
SarıkamışKY-31
UludağÇB-51
ErciyesKY-71
KonaklıYKY-5-2
DavrazPB-54
Yıldız DağıÇB-71
Murat DağıÇB-64
IlgazHKY-81
ÇambaşıKY-7-2
YalnızçamYKY-42
DenizliPB-56
AkdağKY-52
(YKY: Yoğun kar yağışlı, KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı)

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

