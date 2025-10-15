Haberler

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Köy Okullarını Ziyaret Etti

Hakkari'nin Çukurca İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Taşkın, köy okullarını ziyaret ederek öğretmenlerle görüşüp öğrencilerle sohbet etti.

Hakkari'nin Çukurca İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Taşkın, köy okullarını ziyaret etti.

Taşkın, Halk Eğitimi Merkezi Müdür Cumhur Akdemir ile Ormanlı, Güzeldere ve Çimenli mezralarındaki bağımsız anasınıflarını gezdi.

Daha sonra Köprülü mezrasındaki bağımsız anasınıfını ziyaret eden Taşkın, öğrencilerle sohbet etti.

Taşkın, öğretmenlerle de bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Kaynak: AA / Mehmet Dayan - Güncel
