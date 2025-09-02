Hakkari Devlet Hastanesi Kalp Merkezi 3.680 Hastaya Tedavi Sundurdu

Hakkari Devlet Hastanesi'nde 2021'de kurulan kalp merkezinde hizmet veren koroner anjiyografi ünitesinde şimdiye kadar 3 bin 680 hasta tedavi edildi.

Modern teknolojik altyapısı ve uzman kadrosuyla bölgenin sağlık ihtiyacını karşılayan ünite, kurulduğu günden bu yana binlerce hastaya umut oldu.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Nail Kaya, basın mensuplarına, ünitenin 2021 yılının şubat ayında hasta kabulüne başladığını söyledi.

Ünite açılmadan önce kalp hastalarının ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Tedavi gecikmeleri, kalp yetmezliği ve kalp krizi komplikasyonları nedeniyle hastaların yaşam kalitesi olumsuz etkilenmekteydi. Ünitemizin hizmete girmesiyle bugüne kadar 3 bin 680 hastaya koroner anjiyografi yapıldı. Bu hastaların 1850'sine stent işlemi uygulanmış, damar yapısı uygun olmayan 170 hastaya ise bypass (CABG) kararı verilerek tedavileri başarıyla tamamlanmıştır. Merkezimizde acil, elektif ve kompleks girişimleri deneyimli doktor ve anjiyografi ekibimizce başarıyla yapılmaktadır. Ünitemiz ilk günkü özveri ve heyecanla bölgemizdeki tüm hastalarımızın sağlığı için çalışmaya devam etmektedir. Son teknoloji cihazlar ve yüksek standartlarda kullanılan malzemelerle hizmet veren ünitemiz yalnızca Hakkari değil çevre iller ve yurt dışından gelen hastalara da çözüm sunuyor."