Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı Hakkari'de besiciler zorlu mesaide

SIRAÇ KARADENİZ - Son günlerde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Hakkari'nin merkez ve Şemdinli ilçesinde tek katlı ev ve ahırların kar altında kaldığı yerleşim yerlerinde vatandaşlar, günlük hayatlarına devam etmek ve hayvanlarının bakımını yapmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Kış mevsiminin zorlu geçtiği il merkezi ve Şemdinli'deki yüksek rakımlı belde ve köylerde, son günlerdeki yağışlarla kış şartları daha da ağırlaştı.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı, tek katlı ev ve ahırların kar altında kaldığı yerlerde, yüksek kar örtüsü yöre sakinlerinin yaşamını zorlaştırıyor.

Ağır kış şartlarının etkili olduğu yerleşim yerlerinde yaşayanlar, bir taraftan evlerin çatı ve damlarındaki karları temizlemeye çalışırken, diğer yandan da en büyük geçim kaynakları olan hayvanların bakımını ihmal etmiyor.

İl merkezine bağlı Durankaya beldesindeki mahalleler ve Şemdinli'ye bağlı Çalışkanlar köyünde vatandaşlar, hayvanlarının bakımını yapmak için küreklerle açtıkları alanı kar örtüsünü ezerek hazır hale getiriyor.

Binbir güçlükle ahırlara ulaşabilen hayvan sahipleri, yazın biçerek ahırlarına yakın bölgelere istifledikleri otları kar altından çıkarıp bazen sırtlarında, bazen de naylon ve kızakların üzerinde taşıyarak küçükbaş hayvanlarını besliyor.

"Kardan dolayı koyunları çıkaramıyoruz"

Durankaya beldesindeki besicilerden Abdullah Er, AA muhabirine, yazın bahçe işleriyle, kışın da keçilerinin bakımıyla ilgilendiğini söyledi.

Bölgede yoğun kar yağışının etkili olduğunu belirten Er, "Boyumu aşacak kadar kar yağdı. Çocuklar 3 gündür ev ile ahırın çatısını temizleyemedi. Topladığımız otları balyalar şeklinde sırtımda taşıyarak ahıra götüreceğim. Akşam tekrar onlara ot hazırlayacağım. Yaşımız ilerlemiş. Artık zor oluyor. Eskiden daha çok iş yapıyorduk. Bu sene de çok kar yağdı." dedi.

Durankaya beldesine bağlı Yeni Mahalle'de besicilik yapan Bedirhan Gül ise yöre sakinlerinin yoğun kardan dolayı zorluk yaşadığını anlatarak, "Kardan dolayı koyunları çıkartamıyoruz. Köy içinde patikalardan gidip geliyoruz. Hayvanlar için kar üstünde küreklerle alan açıyoruz. Sonra hayvanlara yem veriyoruz. Günde 3 kez yem veriyoruz. Akşama doğru hayvanları ahıra götürüyoruz. Otları bazen sırtımızda, bazen de naylon yardımıyla taşıyoruz. Çok zor geçiyor. Son 10 yıldır böyle yoğun kar görmedik. İki gün aralıksız yağdı. Burada 2,5 metreye yakın kar var. Sabah saat 8'de karı temizlemeye çalıştık, akşama kadar bitiremedik. Dün kepçe köy içindeki yolları biraz daha açtı." diye konuştu.

"Uzun yıllardır bu kadar kar yağmamıştı"

Murat Erik de beldede yaklaşık 2 metre karın bulunduğunu dile getirerek, "Burada hayat çok zor geçiyor. Köy hayatı kışın zorlaşıyor. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Şu an zor durumdayız. Yoğun kar var. Karda tünel açarak evimize, ahırlarımıza girebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışkanlar köyündeki besicilerden Mesut Kılıç da kar kalınlığının 1,5 metreyi geçtiğini belirterek, "Kar işimizi oldukça zorlaştırdı. Bu işi yapmaya devam edeceğiz, yapacak bir şeyimiz yok." dedi.

Evinden 300 metre ilerideki ahırına karda bata çıka giden, bazı yerlerde ise karda batmamak için dizlerinin üstünde hareket eden Kılıç, "Ahırlarımızın patika yolunu açmaya çalışırken kar neredeyse göğsümüze kadar geliyor. Uzun yıllardır bu kadar aşırı kar yağmamıştı." diye konuştu.

Mesut Kılıç, kısa süre önce doğan kuzusunu üşümemesi için evine götürdü.