Hakkari'de kar nedeniyle garaj çatısı çöktü
Hakkari'nin Derecik ilçesinde, 1 metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle belediyenin araç ikmal deposu olarak kullandığı garajın çatısı çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken, itfaiye ekipleri hasar gören garaja yönlendirildi ve çevresinde önlemler alındı.
Kaynak: AA / Mesut Kazak - Güncel