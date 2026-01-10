Haberler

Hakkari'de kar nedeniyle garaj çatısı çöktü

Hakkari'de kar nedeniyle garaj çatısı çöktü
Güncelleme:
Hakkari'nin Derecik ilçesinde, 1 metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle belediyenin araç ikmal deposu olarak kullandığı garajın çatısı çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken, itfaiye ekipleri hasar gören garaja yönlendirildi ve çevresinde önlemler alındı.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde araç ikmal deposu olarak kullanılan garajın çatısı yoğun kar nedeniyle çöktü.

Kent genelinde 2 gündür aralıklarla etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı ilçede, belediyenin araç ikmal deposu olarak kullandığı garajın çatısında çökme meydana geldi.

İçinde kimsenin olmadığı garaja, itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Hasar oluşan garajın çevresinde önlem alındı.

Kaynak: AA / Mesut Kazak - Güncel
