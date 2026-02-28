Haberler

Hakkari'de Yeşilay gönüllüleri iftarda buluştu

Hakkari'de Yeşilay gönüllüleri iftarda buluştu
Güncelleme:
Hakkari'de Yeşilay gönüllüleri, düzenlenen iftar programında bir araya gelerek Ramazan'ın ruhunu paylaştı ve gönüllülere teşekkür edildi.

Hakkari'de Yeşilay gönüllüleri, düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Yeşilay şubesince, çarşı merkezindeki bir lokantada düzenlenen programda Şube Başkanı Merve Demir, katılımcıları karşıladı.

Gönüllülerle sohbet eden Demir, sahada fedakarlık gösteren gönüllülerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Ramazanın manevi atmosferinde bir arada bulunmanın önemli olduğunu belirten Demir, gönüllülere, verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Programa şube uzmanları da katıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı
