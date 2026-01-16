Haberler

Hakkari'de yapımı tamamlanan etüt merkezi hizmete açıldı

Hakkari'de, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in açılışını gerçekleştirdiği etüt merkezi, 24 saat hizmet verecek. Merkezde ders çalışma ortamı için gerekli tüm olanaklar sağlanacak.

Hakkari'de yapımı tamamlanan etüt merkezi hizmete açıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Hacı Sait Camisi'nin ikinci katında yapılan etüt merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Ders çalışma ortamıyla ilgili eksikleri gidermeye çalıştıklarını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Üç ay önce yapımına başladığımız etüt merkezini bugün bitirdik ve sizlerin hizmetinize sunacağız. Burada bilgisayardan tutun, sınavlara hazırlık kitaplarına kadar her şey sizin kullanımınıza hazır olacak. 180 gencimiz bu etüt salonunda çalışmak için müracaatta bulundu. Merkez 24 saat hizmet verebilecek. Etüt merkezinin sizler için sıcak bir ortam olacağını düşünüyorum."

Konuşmaların ardından etüt merkezi, İl Müftüsü Hüseyin Okuş'un yaptığı duayla hizmete açıldı.

Programa Vali Yardımcıları Tayyar Emre Mahmutoğlu, Recep Gündüz, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, İl Milli Eğitim Müdürüm Nurettin Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Arif Demir ve çok sayıda öğrenci katıldı.

