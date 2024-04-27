Üye Girişi
Haberler

Hakkari'de yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavi ediliyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkdağ köyü kırsalında yaralı dağ keçisini gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye yönlendirilen ekipler, yaralı keçiyi belediye bünyesindeki Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirdi. Yapılan kontrollerde bacağının kırık olduğu tespit edilen dağ keçisinin tedavisine başlandı.

Hakkari'de yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavi ediliyor.

Kırıkdağ köyü kırsalında yaralı dağ keçisini gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, yaralı keçiyi belediye bünyesindeki Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirdi.

Yapılan kontrollerde bacağının kırık olduğu tespit edilen dağ keçisinin tedavisine başlandı.

Kaynak: AA / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari Hayvan Hakları Çevre Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title