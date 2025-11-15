Haberler

Hakkari'de Yağmur Yerini Kar Yağışına Bıraktı

Güncelleme:
Hakkari'de etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Çobanlar zor anlar yaşarken, meteoroloji kar yağışının pazar gününe kadar devam edeceğini duyurdu.

HAKKARİ'de etkili olan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde hayvanlarını otlatan çobanlar, kar yağışı ile birlikte zor anlar yaşadı.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Hakkari'de dün başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte özellikle Berçelan Yaylası, Mergabütan Kayak Merkezi ve Merzan Mahallesi gibi dağlık bölgeler beyaza bürüdü; bazı noktalarda ulaşımda aksamalar yaşandı. Yüksek kesimlerde hayvanlarını otlatan çobanlar da kara hazırlıksız yakaladı. Çoban Ahmet Kutluk, "Böyle bir manzarayı beklemiyorduk. Kar yağışı aniden bastırdı. Şu an ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

Meteoroloji yetkilileri, karla karışık yağmurun pazar gününe kadar kentte etkili olacağını belirtti.

