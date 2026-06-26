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Hakkari'de vatandaşlara aşure ikram edildi

Hakkari'de vatandaşlara aşure ikram edildi
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinesinde Hakkari Merkez Ulu Cami'de Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce Hakkari'de vatandaşlara aşure ikram edildi.

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde, Merkez Ulu Cami'de cuma namazının ardından program düzenlendi.

Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, kent sakinlerine aşure dağıtıldı.

Vatandaşlar da ikramdan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş
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