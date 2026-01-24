Haberler

Hakkari'de 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Hakkari'de 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şemdinli ilçesinde hakkında kesinleşmiş 9 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Ü.G, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde hakkında 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının, aranan kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Jandarma ekiplerinin bu kapsamda yaptığı titiz çalışma sonucunda, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.G, ilçede yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
Suriye ordusu: SDG, Kandil'den Haseke'ye takviye kuvvet gönderdi, bir sonraki adımı belirliyoruz

4 günde de rahat durmamışlar! Kandil ve YPG'yi açıkça uyardılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sebastian Szymanski yeni takımıyla ilk maçında üzüldü

Yeni takımıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Hull City'nin peri masalı devam ediyor

İngiltere'de tarihi yeniden yazıyor
Trabzonspor'dan Oulai için olay yaratacak paylaşım

Galatasaray'a öyle bir cevap verdiler ki polemik yaratacak cinsten
Okan Buruk: Artık inşallah Olimpiyat Stadı'nda maç oynamayız, burada kabusumuz var

Olimpiyat Stadı için yaptığı yorum bomba: Burada...
Sebastian Szymanski yeni takımıyla ilk maçında üzüldü

Yeni takımıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Tehdit edildiğini açıklayan fenomen kasaba silahlı saldırı

Tehdit edildiğini açıklamıştı! Fenomen kasap günler sonra vuruldu
ABD'de 'felç edici buz fırtınası' alarmı! Marketler talan edildi, Haberler.com Washington Temsilcisi o anları aktardı

Ülke felaketi bekliyor! Market raflarında tek bir ürün kalmadı