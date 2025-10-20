Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu: 43 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Hakkari'de polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda 43 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda 12-18 Ekim'de yapılan çalışmalarda 5 parça halinde 4 kilogram eroin ve 23 parça halinde 39 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.