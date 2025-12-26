Hakkari'de Zap Suyu'na düşen aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Hakkari'de aracın uçurumdan Zap Suyu'na düşmesi sonucu ağır yaralanan kadın sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kent girişindeki Seyir Tepe mevkisinde Sude Ezgi Değirmenci idaresindeki plakası öğrenilemeyen araç, yaklaşık 250 metrelik uçurumdan Zap Suyu'na düştü.

İhbar üzerine kaza yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araca ulaşan ekipler, yoğun uğraşlar sonucu durumu ağır olan kadın sürücüyü araçtan çıkararak botla kıyıya getirdi.

Ekiplerce ambulansa taşınan Değirmenci, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgeye gelen Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz ve İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, görevlilerden bilgi aldı.

Araç, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Sürücü Değirmenci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.