Hakkari'de Zap Suyu'na düşen aracın sürücüsü ağır yaralandı

Güncelleme:
Hakkari'de Seyir Tepe mevkisinde uçurumdan Zap Suyu'na düşen araçta bulunan kadın sürücü, kurtarma ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen çeşitli ekipler, yoğun çaba ile sürücüyü araçtan çıkardı ve hastaneye kaldırdı.

Hakkari'de uçurumdan Zap Suyu'na düşen aracın kadın sürücüsü, ekiplerce ağır yaralı kurtarıldı.

Kent girişindeki Seyir Tepe mevkisinde S.E.D. idaresindeki plakası öğrenilemeyen araç, yaklaşık 250 metrelik uçurumdan Zap Suyu'na düştü.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araca ulaşan ekipler, yoğun uğraşlar sonucu durumu ağır olan kadın sürücüyü araçtan çıkararak botla kıyıya getirdi.

Ekiplerce ambulansa taşınan S.E.D, Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgeye gelen Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz ve İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, görevlilerden bilgi aldı.

Araç, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
