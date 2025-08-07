Hakkari'de Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri İlan Edildi
Hakkari'de Cilo Dağları ve Mergabütan'da bazı alanlar Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edildi. Ayrıca Kuzey Van Gölü Selçuklu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi'nin sınırları da yeniden belirlendi.
Ayrıca, Kuzey Van Gölü Selçuklu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi'nin sınırları aynı kararla yeniden belirlendi.
Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel