Hakkari'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenledi

Hakkari'de Vali İdris Akbıyık Ortaokulu ve Bilim Sanat Merkezinin ortaklaşa düzenlediği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, 20 projeyle kapılarını açtı. Açılışta öğrencilere bilimsel düşünme ve problem çözme becerileri sergilendi.

Hakkari'de, Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ile Vali İdris Akbıyık Ortaokulu tarafından hazırlanan "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

Vali İdris Akbıyık Ortaokulunda gerçekleştirilen program, Hakkari Bilim ve Sanat Merkezi Türkçe Öğretmeni ve proje yürütücüsü Feride Melike Aksoy'un açılış konuşması ve hazırlanan müzik dinletisiyle başladı.

Daha sonra fuarın açalışı yapan Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ve protokol üyeleri, öğrencilerle yakından ilgilendi projeler hakkında bilgi aldı.

Toplam 20 projenin yer aldığı fuarda öğrenciler bilimsel düşünme, problem çözme, eleştirel bakış açısı geliştirme, ekip çalışması ve üretkenlik becerilerini sergileme fırsatı buldu.

BİLSEM Müdürü Rahmi Orhan, öğrencilerin öğretmenlerinin desteğiyle hazırladığı 20 bilimsel projeyle fuarın açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, fuarın ilgi gördüğünü ifade etti.

Programa Milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş
