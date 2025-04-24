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Hakkari'de Toz Taşınımı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Hakkari'de Toz Taşınımı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
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Hakkari'de sabah saatlerinde etkili olan toz taşınımı sebebiyle hava puslu hale geldi, görüş mesafesi düştü ve hava kalitesi azaldı. Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hakkari'de etkili olan toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabah saatlerinde başlayan toz taşınımı nedeniyle puslu hava etkisini sürdürüyor.

Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi azaldı, hava kalitesi düştü, park halindeki araçların üzerinde toz birikti.

Zaman zaman kuvvetli rüzgarın da etkili olduğu kentte yetkililer, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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