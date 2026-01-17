Kümese giren tilkinin tavuğu alıp götürdüğü anlar kamerada

HAKKARİ'de girdiği kümesten tavuk alıp götüren tilki, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hakkari'nin Kırıkdağ köyünde bir kümese giren tilki, bir tavuğu alarak götürdü. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; karla kaplı bölgedeki tilkinin ağzına alıp, tavuğu götürdüğü görüldü.

OTOĞRAFLI