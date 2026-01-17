Haberler

Kümese giren tilkinin tavuğu alıp götürdüğü anlar kamerada

Hakkari'nin Kırıkdağ köyünde bir tilkinin kümesten tavuk çalması, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde karla kaplı alanda tilkinin, ağzında tavukla kaçarken görüldüğü anlar yer aldı.

Hakkari'nin Kırıkdağ köyünde bir kümese giren tilki, bir tavuğu alarak götürdü. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; karla kaplı bölgedeki tilkinin ağzına alıp, tavuğu götürdüğü görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
