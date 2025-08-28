Hakkari'de Su Sorunu İçin Çalışmalar Sürüyor

Hakkari'de Su Sorunu İçin Çalışmalar Sürüyor
Güncelleme:
Hakkari Valisi Ali Çelik, ildeki su sorununun çözümü için yapılan çalışmaları ve yaşanan kuraklık durumunu basın mensuplarıyla paylaştı. Su kaynaklarının tahrip edilmesi ve eski şebeke sistemlerine dikkat çekildi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, ilde su sorununun çözülmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Merzan Mahallesi'nde basın mensuplarına açıklama yapan Çelik, günlük yaşamı etkileyen su sıkıntısının öncelikli gündemleri olduğunu söyledi.

Sorunları yakından takip ettiklerini ve çözüm için tüm imkanların seferber edildiğini belirten Çelik, "Ülkemizde son 52 yılın en kurak dönemlerinden biri yaşanıyor. Yağışlar, geçtiğimiz yıllara göre yüzde 71 oranında azaldı. Bu ciddi kuraklıktan ilimiz de etkilendi. Bahar aylarında saniyede 450 litre su alabilirken, bugün itibariyle bu sayı saniyede 60 litreye kadar düştü." dedi.

Golan ve Berçelan yaylalarındaki su kaynaklarından kente su verildiğini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Su kaynaklarımız göçerler ve bazı köylüler tarafından tahrip edilmekte, bu da şehrimize gelen su miktarını ciddi oranda azaltmaktadır. Her yıl 15 ekim tarihine kadar coğrafyayı terk etmeyen göçerleri jandarmamız tarafından iletilen tebliğler ile 10-15 günde tahliye etmeyi düşünüyoruz. Onları tahliye ettikten sonra kalan su kaynaklarını temizleyeceğiz. Geçmişte, birçok bölgede göstermelik borular döşendi, kayıt tutulmadı. Depolardan bazıları işlevsiz bırakıldı, bazılarının giriş-çıkışları eksik yapıldı. Su yönetimini merkezden kontrol edecek sistem için malzeme alınmasına rağmen sistem kurulmadı. Kalitesiz malzeme kullanımı nedeniyle şebeke sık sık arızalanıyor. Berçelan ve Golan hatlarındaki eski borular değiştirildi, kaptajlar onarıldı. Üç depo aktif hale getirildi."

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
