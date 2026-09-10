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Hakkari'de sıfır atık ve geri dönüşüm eğitimi düzenlendi

Hakkari'de sıfır atık ve geri dönüşüm eğitimi düzenlendi
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AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanlığınca sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda eğitim programı düzenlendi.

AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanlığınca sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda eğitim programı düzenlendi.

Hakkari Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda "Sıfır Atık Kadınla Mümkün" sloganıyla düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Güneş Hayva, burada yaptığı konuşmada, sıfır atık anlayışının çevreyi korumanın yanı sıra israfı azaltmayı ve gelecek nesillerin yaşam alanlarını korumayı amaçladığını söyledi.

Sıfır Atık Projesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde dünyaya yayıldığını belirten Hayva, kadınların çevre bilincinin oluşturulmasında önemli bir role sahip olduğunu ifade etti.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Zekeriya Şen de sıfır atığın, günlük yaşamda kaynakların daha dikkatli kullanılmasını ve mümkün olduğunca az atık oluşturulmasını amaçlayan bir yaşam biçimi olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından inşaat mühendisi Şaban Arslan ile çevre mühendisleri Cihat Akçakaya ve Emine Seda Sayan, katılımcılara sıfır atık, geri dönüşüm ve sürdürülebilir çevre konularında bilgi verdi.

Programa teşkilat mensupları ve kadınlar katıldı.

Kaynak: AA
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