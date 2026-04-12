Hakkari'de heyelan riski nedeniyle katı atık tesisinde faaliyetler geçici olarak durdurdu

Hakkari'de etkili olan sağanak yağışlar, Akçalı köyündeki Entegre Katı Atık Tesisi'nde heyelan riski nedeniyle faaliyetlerin durdurulmasına yol açtı. Yağışların zemin yapısını zayıflattığı bölgede, elektrik direkleri devrildi ve kara yolunda çökme meydana geldi.

HAKKARİ'de etkili olan sağanak yağış, bazı bölgelerde heyelana neden oldu. Merkeze bağlı Akçalı köyünde bulunan Entegre Katı Atık Tesisi'nde faaliyetler, heyelan riski nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Akçalı köyünde bulunan Entegre Katı Atık Tesisi yakınlarından heyelan meydana geldi. Yoğun yağışların etkisiyle zemin yapısının zayıfladığı bölgede riskin artması üzerine tesiste atık kabulü durduruldu. Heyelan nedeniyle yerin zemininde derin çatlarlar ve çukurlar oluştu. Öte yandan aynı bölgede meydana gelen heyelan nedeniyle bazı elektrik direkleri devrilirken, Hakkari-Van kara yolunun bazı noktalarında çökmeler oluştu.

Hakkari Katı Atık Yönetim Birliği tarafından yapılan açıklamada, son günlerdeki yoğun yağışlar nedeniyle heyelanın ilerleyici nitelik kazandığı ve tesis sahasına doğru hareket ettiği ifade edildi. Açıklamada, "Heyelanın saha içi ulaşım yollarını tehdit eder seviyeye ulaştığı gözlemlenmiştir. Yağışlar sonrası zemin koşullarının olumsuz etkilenmesi ve sahaya gelen katı atık yüklerinin ilave baskı oluşturması nedeniyle mevcut risklerin arttığı belirlenmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, can ve mal kaybı yaşanmaması adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda tesis faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi. Kent genelindeki belediyeler ile İl Özel İdaresi'nin atıkları geçici süreyle alternatif depolama alanlarına yönlendireceği, tesise atık kabulünün ise ikinci bir talimata kadar durdurulduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
