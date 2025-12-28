Hakkari'de yolu kardan kapanan köydeki astım hastası, hastaneye ulaştırıldı

HAKKARİ'de şiddetini arttıran kar yağışı nedeniyle 397 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Yolu kardan kapanan Yüksekova ilçesine bağlı Kadıköy'de astım hastası Hayri Altun (15), ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Hakkari ve ilçelerinde iki gündür kar yağışı etkili oluyor. Belirli aralıklarla yağan karın kalınlığı Yüksekova ilçe merkezinde 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi geçti. Kardan dolayı kent genelinde 96 köy ve 301 mezra yoluna ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlatırken, belediye ekipleri de ilçede kar temizliği yaptı.

ASTIM HASTASI ÇOCUK İÇİN SEFERBER OLDULAR

Dün gece yolu kardan kapanan Yüksekova ilçesine bağlı Kadıköy'de astım hastası olan Hayri Altun için yakınları yetkililerden yardım talebinde bulundu. Kapanan köy yolu, karla mücadele ekipleri tarafından açıldıktan sonra sağlık ekipleri köye ulaştı. Yaklaşık bir saat süren kurtarma operasyonunda astım hastası Altun, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.