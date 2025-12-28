Haberler

Hakkari'de yolu kardan kapanan köydeki astım hastası, hastaneye ulaştırıldı

Hakkari'de yolu kardan kapanan köydeki astım hastası, hastaneye ulaştırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'de etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle 397 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Yüksekova'da astım hastası 15 yaşındaki Hayri Altun, köy yolu karla mücadele ekipleri tarafından açıldıktan sonra hastaneye ulaştırıldı.

HAKKARİ'de şiddetini arttıran kar yağışı nedeniyle 397 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Yolu kardan kapanan Yüksekova ilçesine bağlı Kadıköy'de astım hastası Hayri Altun (15), ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Hakkari ve ilçelerinde iki gündür kar yağışı etkili oluyor. Belirli aralıklarla yağan karın kalınlığı Yüksekova ilçe merkezinde 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi geçti. Kardan dolayı kent genelinde 96 köy ve 301 mezra yoluna ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlatırken, belediye ekipleri de ilçede kar temizliği yaptı.

ASTIM HASTASI ÇOCUK İÇİN SEFERBER OLDULAR

Dün gece yolu kardan kapanan Yüksekova ilçesine bağlı Kadıköy'de astım hastası olan Hayri Altun için yakınları yetkililerden yardım talebinde bulundu. Kapanan köy yolu, karla mücadele ekipleri tarafından açıldıktan sonra sağlık ekipleri köye ulaştı. Yaklaşık bir saat süren kurtarma operasyonunda astım hastası Altun, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Manken Buse İskenderoğlu ve ünlü rapçi Ege Karataşlı gözaltına alındı

Miss Türkiye Güzeli ve ünlü rapçi gözaltına alındı
Yüzyılın Konut Projesi'nde kritik tarih yarın! İşte ilk kuranın çekileceği şehir

Nefesler tutuldu! Milyonların beklediği adım yarın atılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke genelinde 150 milyonluk hırsızlık yapan kasa fareleri operasyonlarla yakalandı

150 milyonluk hırsızlık yapan kasa fareleri yakalandı
Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak

Bu sefer vatandaşın istediği olmadı! Yeni yılla birlikte zam geliyor
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Tutuklu sanıklardan 3'ü tahliye edildi

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda tutuklu 3 sanık tahliye edildi
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in test sonucu belli oldu

Güllü'nün kızının test sonucu belli oldu
Ülke genelinde 150 milyonluk hırsızlık yapan kasa fareleri operasyonlarla yakalandı

150 milyonluk hırsızlık yapan kasa fareleri yakalandı
Esenyurt'ta kadın işçileri taşıyan otobüs devrildi: 4 ölü, 3'ü ağır 7 yaralı

İstanbul'da can pazarı! Katliam gibi kazada çok sayıda ölü var
Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi

Boğaz kestiği görüntüler izletildi! Caninin verdiği tepkiye bakın