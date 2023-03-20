Hakkari'de ramazan pidesi 10 liradan satışa sunulacak

Hakkari Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Tekin, ramazan pidesinin 10 liradan satışa sunulacağını bildirdi.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, 400 gram sade ve 350 gram susamlı, yumurtalı pidenin 10 liradan satılacağını belirtti.

Kentte 1 Mart'ta 200 gram ekmeğin 5 liradan satılmaya başlandığını hatırlatan Tekin, şunları kaydetti:

"Ramazan pidesi adıyla herhangi bir artış yapılmadan çiftli ekmek uygulamasına geçilerek 400 gram pide olarak üretim yapılacaktır. Yumurtalı ve susamlı pide için 50 gram düşürülerek 350 gram olarak yine 10 lira fiyatla satılacaktır. Yaklaşan ramazan ayının ülkemize, milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ekmek fiyatında bir değişiklik yok."