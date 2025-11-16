Haberler

Hakkari'de Pikap Uçurumdan Düştü: 4 Yaralı

Güncelleme:
Hakkari'de kontrolden çıkarak 150 metrelik uçurumdan Zap Suyu'na düşen pikaptaki 2'si ağır 4 yaralı, kısa sürede kurtarılırken, olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hakkari'de yaklaşık 150 metrelik uçurumdan Zap Suyu'na düşen pikaptaki 2'si ağır 4 yaralı bot yardımıyla kurtarıldı.

Kent girişindeki Sere Solan mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen pikap, kontrolden çıkarak yaklaşık 150 metrelik uçurumdan Zap Suyu'na düştü.

İhbar üzerine olay yerine Afad, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Suya indirilen botla araca ulaşan ekipler, AFAD gönüllüsü rafting antrenörleri Ramazan İlhan ve Selçuk Tunç'un da desteğiyle arka camı kırarak araçtaki 2 kişiyi yaralı kurtardı.

Botla kıyıya getirilerek vatandaşların yardımıyla ambulanslara taşınan 2 yaralı, Hakkari Devlet Hastanesine götürüldü.

Daha sonra vinç yardımıyla suyun kenarına alınan araçtan çıkarılan ve durumları ağır olan diğer 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aracın düştüğünü görerek içindekilere yardım etmek için suya giren ve mahsur kalan bir kişi de ekiplerce kurtarıldı.

Vinçle yolun kenarına çıkarılan pikap, çekiciye konuldu.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel



