Hakkari'de otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Hakkari-Çukurca kara yolunda otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Hakkari'de otomobilin bariyere çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Hakkari-Çukurca kara yolunun eski çöplük mevkisinde Şervan Özdemir idaresindeki 54 BS 055 plakalı otomobil yol kenarındaki bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle çelik bariyer, otomobilin içine girdi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce araçtan çıkarılan Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sayim Harmancı