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Hakkari'de örtü yangını söndürüldü

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Hakkari'de dağlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Hakkari'de dağlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Hakkari-Çukurca kara yolundaki Olgunlar köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında bazı meşe ağaçları zarar gördü.

Kaynak: AA
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