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Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Güncel Haberler

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan yoğun sağanak nedeniyle yarın, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları, özel eğitim kursları, Halk Eğitim, Rehberlik ve Araştırma ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde eğitim, öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Hakkari Güncel Haberler

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