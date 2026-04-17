Hakkari'de okul önlerinde güvenlik tedbirleri artırıldı

Hakkari'de polis ekiplerince, güvenlik önlemlerinin artırıldığı okul önlerinde denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ile Çocuk ve Çevik Kuvvet Şube müdürlükleri ekipleri, eğitim kurumlarının önü ve çevresinde tedbirleri artırdı.

Okulların önünde devriye gezen ekipler, Merzan Mahallesi'ndeki okullar bölgesinde uygulama yaptı.

Araçları kontrol eden ekipler, sürücü ve şüphelilere yönelik GBT kontrolü yaptı.