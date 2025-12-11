Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğünden "sınıfların birleştirildiği" iddiasına ilişkin açıklama

Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğü, kentteki bir okulda "öğretmen eksikliği nedeniyle sınıfların birleştirildiği" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın organlarında yer alan Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu'nda "öğretmen eksikliği nedeniyle sınıfların birleştirildiği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Söz konusu okulda birinci sınıfta 10, ikinci sınıfta 3, üçüncü sınıfta 6 ve dördüncü sınıfta 5 öğrenci mevcudunun olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmen Norm Kadro Yönetmeliği gereği öğrenci sayısının 10'un altında olması halinde ilgili sınıfların pedagojik gereklilikler doğrultusunda birleştirilmesi esastır. Bu çerçevede, okulumuzda birinci ve ikinci sınıflar, ayrıca üçüncü ve dördüncü sınıflar yönetmelik hükümlerine uygun şekilde birleştirilerek eğitim öğretime devam edilmektedir. Dolayısıyla yapılan uygulama öğretmen eksikliğinden değil tamamen mevzuata dayalı olarak düşük öğrenci sayıları nedeniyle alınmış zorunlu bir idari ve pedagojik düzenlemedir."

Açıklamada, okulda öğretmen yetersizliğinin bulunmadığı ve tüm sınıfların eğitim öğretim faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde sürdüğü bildirildi.