Hakkari'de Öğrenci Servisi Kazası: 8 Yaralı
Hakkari-Van kara yolunda, öğrenci taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7'si öğrenci 8 kişi yaralandı. Yaralılar Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Hakkari'de öğrencileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7'si öğrenci 8 kişi yaralandı.
Akbulut köyü Demirli mezrasına giden ve sürücüsü öğrenilemeyen 30 K 0155 plakalı öğrenci servisi minibüsü, Hakkari- Van kara yolunun Arslankaya Tüneli yakınında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve 7 öğrenci yaralandı.
Ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel