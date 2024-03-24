Hakkari'de Nevruz Kutlaması

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen nevruz kutlamasında katılımcılar eğlenceli anlar yaşadı.

Kaymakamlık ve belediye tarafından Yeşil Çeşme Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte Kaymakam ve protokol üyeleri nevruz ateşi yaktı.

Demirin dövülmesinden sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Yakılan ateşin üstünden atlayan Kumcu, vatandaşların bayramını kutladı, nevruzun, tarih boyunca önemli bir değere sahip olduğunu söyledi.

Nevruzun yeni bir gün ve diriliş anlamına geldiğini belirten Kumcu, "Nevruz sevgi, kardeşlik, birlik ve beraberlik demektir. Geçmişte zor günler geçiren Çukurca'mızda bu gün bu huzurlu tabloyu görmek hepimizi gururlandırıyor." dedi.

Belediye Başkanı Ensar Dündar da nevruzun baharın habercisi olarak kutladıkları bir bayram olduğunu dile getirdi.

Çeşitli oyunların oynandığı etkinlikte, Hakkari Belediyesi Sanat Topluluğu gösteri sundu, katılımcılar halay çekti.