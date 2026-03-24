Hakkari'de nevruz etkinliği düzenlendi
Hakkari'de DEM Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen nevruz etkinliğinde, güvenlik önlemleri alınarak katılımcılar üst aramasından geçti. Nevruz ateşi yakıldıktan sonra sanatçıların eşliğinde halay çekildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, etkinliğin yapıldığı Sümbül Mahallesi'ndeki eski otogar alanında güvenlik önlemleri alındı.
Katılımcılar, polislerce üst araması yapıldıktan sonra alana alındı.
Nevruz ateşinin yakılmasının ardından katılımcılar, sanatçıların seslendirdiği şarkılar eşliğinde halay çekti.
Programa DEM Parti Hakkari Milletvekilleri Öznur Bartın ve Vezir Coşkun Parlak da katıldı.
Kaynak: AA / Sayim Harmancı