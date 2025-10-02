Haberler

Hakkari'de Muhtarlara Afet Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi


Hakkari'nin Durankaya beldesinde AFAD tarafından muhtarlara yönelik düzenlenen toplantıda, afet durumlarında izlenmesi gereken adımlar, alınacak tedbirler ve iletişim konuları ele alındı. Belediye Başkanı İsmail Demirci, bu tür işbirliklerinin vatandaşların güvenliği için önemli olduğunu vurguladı.

Hakkari'nin Durankaya beldesinde muhtarlara yönelik "Afet Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünce belediyede binasında düzenlenen toplantıda, afet durumunda izlenmesi gereken adımlar, alınacak tedbirler ve afet anında doğru iletişim ve koordinasyon konuları ele alındı.

AFAD görevlileri, bu konularda muhtarlara detaylı bilgi vererek, olası afetlerde bilinçli hareket edilmesi konusundaki önemi anlattı.

Toplantıya katılan Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, bu tür işbirliklerinin vatandaşların güvenliği ve doğru bilinçlenmesi konusunda önemli olduğunu belirterek, personele teşekkür etti.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
