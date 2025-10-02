Hakkari'de Muhtarlara Afet Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Hakkari'nin Durankaya beldesinde muhtarlara yönelik "Afet Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünce belediyede binasında düzenlenen toplantıda, afet durumunda izlenmesi gereken adımlar, alınacak tedbirler ve afet anında doğru iletişim ve koordinasyon konuları ele alındı.

AFAD görevlileri, bu konularda muhtarlara detaylı bilgi vererek, olası afetlerde bilinçli hareket edilmesi konusundaki önemi anlattı.

Toplantıya katılan Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, bu tür işbirliklerinin vatandaşların güvenliği ve doğru bilinçlenmesi konusunda önemli olduğunu belirterek, personele teşekkür etti.