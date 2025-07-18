Hakkari'de Mir Kalesi'nde Kaya Islahı Çalışmaları Başlatıldı

Hakkari'de Mir Kalesi'nde Kaya Islahı Çalışmaları Başlatıldı
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Mir Kalesi'nde yürütülen kaya ıslahı çalışmalarını inceledi. Çalışmalar, çevre güvenliğinin sağlanması ve kalenin tarihi dokusunun korunması amacıyla gerçekleştiriliyor.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Dağgöl Mahallesi'ndeki Mir Kalesi'nde yürütülen kaya ıslahı çalışmalarını inceledi.

Kentin önemli simgelerinden biri olan Mir Kalesi'nin çevresindeki riskli bölgelerde başlatılan çalışmalar kapsamında, kaya temizliği, çelik ağ uygulamaları ve sabitleme işlemleri devam ediyor.

Bu önlemlerle hem çevre güvenliğinin sağlanması hem de kalenin tarihi dokusunun korunması hedefleniyor.

Çelik'in talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında il dışından gelen 8 kişilik uzman ekip, kale çevresinde incelemelerde bulundu.

Vali ve Belediye Başkanı Çelik de Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cüneyt Zor, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik ekipleri ile Mahalle Muhtarı Hasan Özek ile alanda inceleme yaptı, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mir Kalesi'nin Hakkari'nin kültürel mirası açısından büyük önemli olduğunu söyleyen Çelik, kalenin çevresindeki dik ve kayalık yapıların zaman zaman tehlike arz ettiğini belirtti.

Çelik, yürütülen ıslah çalışmalarının hem vatandaşların güvenliğini sağlamak hem de tarihi yapıyı korumak adına önem taşıdığını ve en kısa sürede tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
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