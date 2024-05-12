Hakkari'de minibüs kazası: 1 ölü, 6 yaralı
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen minibüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Çukurca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Köprülü köyü yakınında plakası öğrenilemeyen minibüs kontrolden çıkarak takla attı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada Yusuf Erdemir hayatını kaybetti, yaralanan 6 kişi ambulanslarla Çukurca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Erdemir'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçe merkezindeki mezarlıkta toprağa verildi.