Minibüs ile kamyon çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsü ile yük kamyonunun çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e gükseldi. İlyas Çavunt ve Sabri Ova olay yerinde, Orhan Onğan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralı olan sürücüler Nazmi Bala ile Şabaz Bor'un Yüksekova Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri ise sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı