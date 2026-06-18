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Minibüs ile kamyon çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsü ile yük kamyonunun çarpışması sonucu ölü sayısı 3'e yükseldi. İlyas Çavunt ve Sabri Ova olay yerinde, Orhan Onğan ise hastanede hayatını kaybetti. Yaralı sürücülerin tedavisi sürüyor.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsü ile yük kamyonunun çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e gükseldi. İlyas Çavunt ve Sabri Ova olay yerinde, Orhan Onğan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralı olan sürücüler Nazmi Bala ile Şabaz Bor'un Yüksekova Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri ise sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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