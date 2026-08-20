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Hakkari'de mide ve bağırsaklarında uyuşturucuyla yakalanan 3 İranlı tutuklandı

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Hakkari'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, mide ve bağırsaklarında kapsüller halinde 877,74 gram uyuşturucu taşıdığı belirlenen İran uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

Hakkari'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, mide ve bağırsaklarında kapsüller halinde 877,74 gram uyuşturucu taşıdığı belirlenen İran uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, İran uyruklu 3 kişinin ülkeye giriş yaptıktan sonra Hakkari üzerinden diğer illere uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaşıldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin tıbbi muayenesinde mide ve bağırsaklarında kapsül halinde yutulmuş 96 parça uyuşturucu madde bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin taşıdığı uyuşturucunun toplam ağırlığının 877,74 gram olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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