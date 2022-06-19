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Hakkari'de mera yolları yapıldı

AA - Hikmet Temeş - Güncel
Hakkari'de mera yolları yapıldı

Hakkari'de İl Özel İdaresi tarafından mera yolları yapıldı.

Hakkari'de İl Özel İdaresi tarafından mera yolları yapıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri, merkeze bağlı Geçimli köyündeki meralarda tarım ve hayvancılığın daha rahat yapılması için çalışma başlattı.

Ekipler, kente 20 kilometre mesafede bulunan ve uzun yıllardır ulaşım sağlanamayan meraların yollarını yaptı.

Köy sakinlerinden Abdulkerim Ölmez, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın talimatıyla mera yollarının yapıldığını söyledi.

Yıllarca yol olmadığı için ektikleri ürünleri ve mahsulleri zor şartlarda taşıyarak köye getirdiklerini belirten Ölmez, "Ekiplerş meraların yolunu açtı. Arazilerimize daha rahat ulaşacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

AA / Hikmet Temeş - Güncel

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