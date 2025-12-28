Haberler

Hakkari'de kar nedeniyle mahsur kalan personel ve kampçılar kurtarıldı

Hakkari'nin Mergabütan Kayak Merkezi yakınında yoğun kar ve tipide mahsur kalan Kamp Eğitim Merkezi personeli ile kamp kuran 2 kişi, karla mücadele ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan Kamp Eğitim Merkezi personeli ile kamp kuran 2 kişi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Kent merkezine 12 kilometre mesafedeki Mergabütan Kayak Merkezi'ne giden personelin bulunduğu minibüs ile pikap, yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Araçlardakilerin haber vermesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, yürüttükleri çalışmayla araçları bulundukları yerden çıkararak yola devam etmelerini sağladı.

Otluca köyü yakınında kamp kuran 2 kişi de yoğun kar nedeniyle mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye giden ekipler, yolu açarak kampçıları güvenli noktaya ulaştırdı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
