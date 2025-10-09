Hakkari'de Kırsal Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Hakkari'nin Oğul köyü kırsalında çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve güvenlik korucularının yardımıyla kontrol altına alındı.
Hakkari'de kırsal alandaki ağaçlık alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Kent merkezine bağlı Oğul köyü kırsalındaki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Güvenlik korucularının destek verdiği çalışmalarda ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı.
Alevleri söndüren ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.
Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel