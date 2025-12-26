Zap Suyu'na yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Suden Ezgi, kurtarılamadı
Hakkari'de meydana gelen kazada hafif ticari araç bariyerleri aşarak 300 metre yükseklikten Zap Suyu'na düştü. Sürücü Suden Ezgi Değirmenci hayatını kaybetti.
Zap Suyu'na yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Suden Ezgi, kurtarılamadı(2)
KAZA, MOBESE KAMERALARINDA
Hakkari'de Suden Ezgi Değirmenci'nin, hayatını kaybettiği kazanın mobese görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hafif ticari aracın yol kenarındaki bariyerleri aştıktan sonra yaklaşık 300 metre yükseklikten Zap Suyu'na yuvarlandığı görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel