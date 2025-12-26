Haberler

Zap Suyu'na yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Suden Ezgi, kurtarılamadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'de meydana gelen kazada hafif ticari araç bariyerleri aşarak 300 metre yükseklikten Zap Suyu'na düştü. Sürücü Suden Ezgi Değirmenci hayatını kaybetti.

Zap Suyu'na yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Suden Ezgi, kurtarılamadı(2)

KAZA, MOBESE KAMERALARINDA

Hakkari'de Suden Ezgi Değirmenci'nin, hayatını kaybettiği kazanın mobese görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hafif ticari aracın yol kenarındaki bariyerleri aştıktan sonra yaklaşık 300 metre yükseklikten Zap Suyu'na yuvarlandığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de cuma namazı sırasında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Asla birlikte olunmaması gereken erkekler' listesi paylaşan kadının videosu viral oldu

"Asla birlikte olunmaması gereken erkekler" listesi paylaştı
Rus kadının zorla öpülmeye çalışıldığı anlar! Kamera her şeyi kaydetti

Rus kadının zor anları! Kamera rezilliği böyle kaydetti
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Çin'in 6. nesil hayalet uçağı ilk testi geçti

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü! İlk testten başarıyla geçti
'Asla birlikte olunmaması gereken erkekler' listesi paylaşan kadının videosu viral oldu

"Asla birlikte olunmaması gereken erkekler" listesi paylaştı
Güllü'nün kızını yakacak rapor çıktı

Güllü'nün kızını yakacak rapor çıktı! Her detayı korkunç
Yılbaşı öncesi sınır şehrimize akın var! Mekanları kapattılar

Yılbaşı öncesi sınır şehrimize akın var! Mekanları kapattılar