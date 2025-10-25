Hakkari'de Kaybolan Genç İçin Yeniden Arama Çalışması

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs'ta girdiği Avaşin Deresi'nde akıntıya kapılıp kaybolan İbrahim Kom'un (17) yakınlarının talebi üzerine yeniden bölgede arama çalışması yapıldı. Ekskavatörle 2 ayrı noktada yapılan aramalarda yine bir ize rastlanmadı.

Yüksekova'ya 55 kilometre uzaklıktaki Dağlıca bölgesine 10 Mayıs günü pikniğe giden gençlerden ikisi, serinlemek amacıyla Avaşin Deresi'ne girdi. Akıntıya kapılan gençlerden biri kurtarılırken, İbrahim Kom kayboldu. İhbarla bölgeye AFAD, JAK ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk gün yapılan çalışmalarda sonuç alınamayınca Van'dan polis dalgıçlar, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ve Ankara'dan gelen JÖAK'a bağlı 18 kişilik özel dalgıç timiyle arama faaliyetleri genişletildi. Zorlu arazi koşullarında yürütülen çalışmaların 24 günü su altı, 16 günü ise su üstü olmak üzere toplam 40 gün sürdü, ancak herhangi bir ize ulaşılamadı.

Derenin su seviyesinin düşmesi ve ailenin talebi üzerine bölgede 7 Ağustos'ta yeniden arama çalışması yapıldı. JAK, AFAD ve polis dalgıç ekiplerinin yanı sıra bölge halkı ve Kom'un yakınları çalışmalara destek verdi. Yaklaşık 6 kilometrelik alanda yapılan bu alan taranmasında da herhangi bir bulguya ulaşılamadı. Yetkililer, 20 Ağustos'ta yaptıkları son çalışmanın ardından ise şimdiye kadar bölgede toplamda 5 kez su altı ve su üstü arama yapıldığını ancak herhangi bir iz tespit edilemediğini belirtip, çalışmalarını sonlandırdı.

Avaşin Deresi'ndeki aramalarını, şu ana dek bir ize rastlanmamasına rağmen, kendi imkanlarıyla sürdüren Kom'un yakınları, derenin derin olan 2 ayrı noktasında yeniden arama yapılması için Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın'dan yardım istedi. Kaymakam Akın'ın talimatıyla bölgeye 1 ekskavatör gönderildi. Şüphe duyulan 2 bölgede arama yapıldı. Hakkari'den 3 kişilik AFAD ekibinin de katıldığı aramalarda yine bir ize rastlanmadı.

IRAKLI YETKİLİLERDEN İZİN İSTENDİ

Kayıp İbrahim Kom'un babası Nevzat Kom, Kaymakam Akın'a alana iş makinesi gönderdiği için teşekkür ederek, "Bölgede 2 ayrı noktada bugün yine arama yapıldı. Ancak yine bir ize rastlamadık. Her şeye rağmen biz bölgedeki aramalarımızı sürdüreceğiz. Iraklı yetkililerle de görüştük. Önümüzdeki hafta Irak topraklarında da arama çalışması yapacağız" dedi.