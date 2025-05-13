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Hakkari'de Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Hakkari'de Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Sürüyor
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaybolan 18 yaşındaki Neçir Kom'un arama çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor. Derede akıntıya kapılan genç için çeşitli arama kurtarma ekipleri seferber oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Avaşin Deresi'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürdürüldü.

Arkadaşlarıyla 10 Mayıs'ta piknik yapmak için gittiği Dağlıca Bölgesi'ndeki Yeşiltaş köyü yakınında girdiği derede akıntıya kapılan 18 yaşındaki Neçir Kom'u arama çalışmalarına dördüncü gününde devam edildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, itfaiye ve jandarma personeli ile Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekibi ve Van İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma Timi, İl Özel İdaresine ait ekskavatörün de kullanıldığı çalışmada derenin 3 kilometrelik kısmında arama yaptı.

Arama çalışmalarına katılan dalgıç polislerden birinin omzu çıktı.

Ekiplerce iş makinesi yardımıyla sudan çıkarılarak ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan polis memuru, müdahalenin ardından taburcu edildi.

Çalışmalara yarın Ankara'dan gelecek Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla devam edilecek.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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