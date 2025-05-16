Hakkari'de Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları 7. Güne Girdi

Hakkari'de Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları 7. Güne Girdi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs'ta pikniğe giden 16 yaşındaki Neçir Kom'un kaybolduğu derede arama çalışmaları devam ediyor. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Jandarma'nın yanı sıra özel ekiplerin desteğiyle gerçekleştirilen arama faaliyetlerine helikopterle havadan destek de sağlanıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Avaşin Deresi'nde kaybolan genci arama çalışmaları 7. gününde de devam etti.

Arkadaşlarıyla 10 Mayıs'ta piknik yapmak için gittiği Dağlıca Bölgesi'ndeki Yeşiltaş köyü yakınlarında girdiği derede akıntıya kapılan 16 yaşındaki Neçir Kom'u arama çalışmaları sürüyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, itfaiye ve jandarma personeli, Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekibi, Van İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma Timi, Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı 18 kişilik özel ekip, dere ve çevresinde iş makineleri, ipli geçiş sistemleri ve özel tarama cihazlarıyla arama yapıyor.

Derenin debisinin yüksek olduğu bölgelerde kontrollü ilerleyen ekiplerin çalışmalarına, askeri helikopterle de havadan destek veriliyor.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
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