Hakkari'de kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

VALİ AKBIYIK: HENÜZ ULAŞILAMADI

? Hakkari'de dün, çıktıkları 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'nda kırılan buzulların arasına düşüp kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Bugün de bölgeye gidip arama çalışmalarını yakından takip edeceğini söyleyen Hakkari Valisi İdris Akbıyık, "Arama çalışmalarına JAK, Polis Özel Harekat, UMKE, AFAD ekiplerimizin yanı sıra Van ve Erzurum'dan da arama kurtarma ekipleri ile dalgıçlar bölgeye geldi. Buzulların kırıldığı bölgede yapılan çalışmalarda şu ana kadar kayıp 2 kişiye rastlanılmadı. Arama çalışmalarına dağcı gruplar da destek veriyor" dedi.