Haberler

Hakkari'de Dağdan Kopan Kaya Parçası Ev Duvarını Delerek Yatak Odasına Girdi

Hakkari'de Dağdan Kopan Kaya Parçası Ev Duvarını Delerek Yatak Odasına Girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'de dağdan kopan büyük bir kaya parçası, bir evin duvarını delerek yatak odasına girdi. Olayda ciddi hasar oluştu.

HAKKARİ'de dağdan kopan büyük bir kaya parçası, bir evin duvarını delerek yatak odasına girdi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Dağdan kopan kaya barçaları, yuvarlanıp Yusuf Dayan'a ait eve çarptı. Evin arka duvarında büyük hasar oluşurken, kaya parçalarından biri yatak odasının duvarını deldi. Bu sırada evin salonunda oturanlar ise büyük korku ve panik yaşayarak kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine adrese AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yeni kaya düşme riskine karşı evi tahliye edip, çevresine güvenlik şeridi çekti. AFAD ve itfaiye ekipleri evde hasar tespit çalışması yaptı.

Olayda evde ciddi hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuya büyük şok
Epstein'ın özel uçağının içinde çekilmiş yeni bir video yayınlandı

Görüntü sapık milyarderin özel uçağından! Kafaları karıştıran detay
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu

Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu
Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuya büyük şok
'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı